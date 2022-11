Seger i sikte för Piteåbon Nike Sellmar inför Idolfinalen 2022

I år byts den traditionella scenen i Avicii Arena (tidigare Globen) ut mot senen i Tele2 Arena, där mer än dubbelt så stor publik får plats – cirka 40 000 besökare.

– Det är häftigt, vi repade igår och det kändes stort såklart. Sen när folket kommer dit så kommer det säkert kännas ännu större, säger Sellmar.

Låtlistan som avslutar Idolresan

Tre låtar ska rivas av, vinnarlåten Anything You Say, reprisen To Make You Feel My Love och Nikes sista egna låtval i programmet som landade på Happier Than Ever av artisten Billie Eilish.

– Den har en dynamisk uppbyggnad som gör att den gör sig otroligt bra i en arena. Så det är såklart jag måste köra den! Jag har haft låten på min ”skulle vilja köra i Idol” lista, säger finalisten.

I klippet hör du Nike Sellmar om stödet från Norrbottningarna och om hon själv kommer att förbi i länet efter resans slut.