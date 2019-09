Sveriges nordligaste invånare Sixten får inte paket utkört – PostNord tror han bor i Finland

Sixten Jensen bor i Keinovuopio, en by med bara fem invånare nära den finska gränsen. Bosatt cirka två mil från Treriksröset har Sixten Jensen långt till allt vad service heter.

Försökte förklara

Sin vanliga post hämtar han från en postväska vid gränsälven en gång i veckan. Nu såg han fram emot att få sin duschkabin bekvämt hemlevererad till dörren.

– Men så fick jag ett telefonsamtal från chauffören som sa att han inte hade tillstånd att köra in i Finland, så jag måste hämta paketet i Karesuando. Jag försökte förklara att jag bor i Sverige och att duschkabinen ska levereras till Keinovuopio, men det gick inte, säger Sixten Jensen.

Väg via Finland

För att ta sig till Sixten Jensen via bilvägen måste man köra via Karesuando, och sedan nio mil på den finska sidan, för att sedan nå hans by som ligger på svenska sidan av gränsen.

– Det blir ett missförstånd att jag bor i Finland fast jag bor i Sverige. Jag tycker att man kan begära att de som levererar varor vet var i geografin folk har sina adresser, säger han.

Handlar i Norge istället

Sixten Jensen berättar hur han sedan, utan framgång, har försökt få PostNord att köra ut paketet med duschkabinen till hans adress.

Han fick ett mail från PostNord där det står: ”Jag har varit i kontakt med vår terminal i Gällivare samt brevbärarkontoret i Karesuando gällande din försändelse. Vi har fått informationen att det inte går att köra försändelsen till dig då du befinner dig på den finska sidan samt storleken på godset. Jag beklagar att du fått missvisande information samt det besvär som denna situation har skapat för dig”.

– Och så skriver dom att jag ska hämta försändelsen i Karesuando, men det tänker jag inte göra. Nu kommer jag att köpa en duschkabin från Tromsö iställlet.

”Kan säkert komma överens om en lösning”

PostNords regionchef Anders Segebo, säger att de vet att Sixten Jensen inte bor i Finland, men att det inte finns en farbar väg för att leverera paketet till hans dörr.

– Har man ingen farbar väg får man hämta sitt paket. Vi gör vad vi kan för att leverera så nära och bra som möjligt, men det kräver att det finns farbara vägar. Men det går säkert att komma överens om en bra lösning, säger han.

Anders Segebo säger även att PostNords samhällsuppdrag att dela ut post inte gäller stora försändelser.