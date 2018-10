Sju dagar – 13 anmälda inbrott i länet

När två husägare i Råneå kom hem till sina villor på lördagskvällen upptäckte de direkt att någon eller några varit där.

– I ett fall skrämde man gärningsmannen på flykt, säger Peter Edin.

Krossade rutor

Inbrotten tros ha ägt rum någon gång mellan 18.30-19.30. Det ska även ha funnits uppenbara tecken som krossade glasrutor och en öppnad altandörr. Det är i nuläget oklart vad tjuvarna/tjuven fått med sig.

– Vi har inte fått in godslistorna från målsägande ännu, men det tar ju ett tag att inventera, säger jourhavande förundersökningsledare Peter Edin.

Ingen misstänkt – trots stor insats

Polisen inledde snabbt en stor sökinsats med hundpatruller och efter ett tag hittade man bland annat en resväska, ett fiskepåse och påse. Alla prylar tillhörde en av de drabbade. Men trots den stora sökinsatsen har man ännu ingen misstänkt.

– Men jag hör patrullerna jobba och de har fullt fokus på att försöka få fast inbrottstjuvarna.

Kan bli fler anmälningar

Ytterligare två inbrott skedde i Älvsbyn på fredagskvällen och från måndag den åttonde oktober till söndag den 14 oktober har 13 inbrott polisanmälts i länet.

– Och det är möjligt att det kommer in fler anmälningar ikväll när folk kommer hem efter att ha varit borta under helgen. Det är sådana tider just nu, säger Peter Edin, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.