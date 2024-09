Slogs ut medvetslös i gasfyllt pannrum i Luleå

Det var den 5 september som olyckan inträffade på Betongvägen i Luleå. Jobbet skulle utföras i ett pannutrymme som under drift är fyllt med blandgas.

Enligt den anställdes arbetsgivare, Jernbro Industrial Services, ska Lulekraft ha gett grönt ljus för att rummet var utvädrat och gasfritt.

I stället utspelade sig dramatiska scener.

– Det är en riktigt allvarligt händelse. Vi gör en intern utredning av olyckan och polisen är naturligtvis också inkopplade, säger Mikael Jansson, regionchef på Jernbro.

Slogs ut medvetslös av gasen

I anmälan till Arbetsmiljöverket beskrivs olyckan enligt följande.

”Plötsligt började det flöda in kvävgas under högt tryck varpå personen inne i utrymmet snabbt blev medvetslös. Vakten uppmärksammade detta och handlade instinktivt och hoppade in i utrymmet och drog ut kollegan.”

Det höga trycket gjorde att det även virvlade runt damm, rost och små järnbitar i rummet. Båda två ådrog sig ansikts- och ögonskador och andades dessutom in gasen och fick uppsöka sjukvård.

Vakten har försämrad synförmåga

Enligt anmälan fick ”änglavakten” mer omfattande skador. ”Han kan i dagsläget inte se tydligt”, står det i olycksfallsrapporten.

Hur mår de inblandade i dag?

– Det är fullt fokus på återhämtning och det är såklart en chockartad händelse att vara med om. Men med tanke på omständigheterna har det gått bra för det kunde ha slutat värre, säger Mikael Jansson.

Lulekraft har efter händelsen infört ett underhållningsstopp till mitten av oktober.