I Stora Sjöfallet, Gällivare kommun har mannen gett sig ut ensam på vandring.

Han anmäldes saknad under lördagen och polisen sökte med helikopter under söndagen utan att hitta honom. Under måndagen har polisen hittat mannens bil vid Stora Sjöfallets nationalpark.

Det pågår nu en sökinsats i närområdet där både polishelikopter och fjällräddare är inkopplade.