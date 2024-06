Studenterna bygger en raket från grunden – se motortestet

Projektet går under namnet Raven – Rocketery and aerospace vehicle engineering in Norrbotten. Det har pågått sedan 2020 och sträcker sig över flera kullar rymdstudenter.

Skisser och tester

Det började med skisser och teoretiska beräkningar som nu har resulterat i en raketmotor som efter horisontella tester på Rymdcampus parkering visade sig vara fullt fungerande.

Raketen drivs med miljövänligt bränsle i form av paraffin och med lustgas som tändmedel.

Riskanalyser

– Studenterna har tagit det från början och designat strukturen, elektroniken, motorn, hur de ska jobba med bränsle, riskanalyser och nedräkningslistor, säger Olle Persson, verksamhetsledare på Rymdcampus.

Så vad blir då nästa steg? Det blir kommande studentkullars uppgift.

I klippet berättar studenterna Mike Wettke och Philipp Studer vad som är slutmålet med den framtida raketen.