Unga kvinnan som överlevde dödsolyckan i Luleå har hörts

Det var under natten den 20 oktober som de fyra ungdomarna var med om en singelolycka på Brändön. Föraren körde in i ett räcke och bilen slungades in i ett skogsparti.

Tre unga män avled och en ung kvinna skadades svårt och har inte kunnat förhöras förrän i går. Polisen har tidigare meddelat att hon inte körde bilen utan var med som passagerare.