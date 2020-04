Vårdförbundet kritiskt mot Region Norrbotten: ”Krisläge men utan betalning”

Avtalet som Vårdförbundet tecknat med SKR/Sobona gäller från 26 mars 2020, men måste aktiveras för att villkoren ska börja gälla. Avtalet kan sägas upp en gång per år.



Det är hårda krav för att avtalet ska aktiveras. Till att börja med måste en region eller kommun utlysa krisläge.



Alla omfattas inte automatiskt av avtalet om det är aktiverat.

Det är först efter att arbetsgivaren anvisat en medarbetare till arbete under krislägesavtalet som det tillämpas på individen. Det innebär att det är arbetsgivaren som avgör vilka personer som behöver tas i större anspråk utifrån behoven under en pågående kris.

Arbetstagaren behåller sin månadslön (grundlön utan rörliga ersättningar). För tid utöver ordinarie veckoarbetstidsmått upp till 48 timmar utgår timlön. Därutöver läggs en krisersättning på 120 procent av månadslön plus timlön.

Källa: vardforbundet.se