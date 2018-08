26 får döda efter vargattack

Natten till måndagen upptäckte en fårägare väster om Askersund att flera av hans får blivit dödade av vargar under natten.

– 22 får var döda och fyra fick avlivas på grund av sina skador, berättar länsstyrelsens besiktningsman Per Ahlqvist.

Det är det största angreppet i länet i år.

Flera vargar

Att det handlar om mer än en varg är Per Ahlqvist övertygad om.

Hur många är dock osäkert men i Tivedenreviret som hagen ligger i finns ett vargpar, valpar och möjligtvis en fjolårsvarg.

Försökt gräva sig in

Runt hagen fanns så kallat rovdjursavvisande elstängsel och även om det inte stoppade vargarna så har det haft avskräckande effekt.

– Det har försökt att gräva sig under stängslet, förklarar Per Ahlqvist. På flera ställen har de grävt ordentligt. Hur de slutligen tog sig in är oklart.

Får ersättning

Fårägaren har nu flyttat ett 50-tal får som överlevt vargattacken från hagen.

– Han kommer att få ersättning för de rivna fåren, avslutar Per Ahlqvist.