37-åring åtalas för stöld i kyrka i Örebro

När polisen kom till kyrkan den 7 november stod mannen vid spisen och stekte mat. Han var klädd i en prästrock, en så kallad röklin, som han hade hittat i kyrkan.

Mannen ska ha tagit sig in i kyrkan via ett sönderslaget fönster och han åtalas nu misstänkt för stöld. Mannen nekar till brott och säger att han tog sig in via fönstret som redan var sönderslaget när han kom till platsen.

Mannen misstänkts även för stöld och brott mot griftefriden på en annan kyrka, och för narkotikabrott och rån vid andra tillfällen.