Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Äldre par rånade under hot i sitt hem – misstänkta rånarna gripna

Polisen kunde under fredagskvällen gripa de två män som misstänks för att ha gått in hos ett äldre par i Hällefors kommun och under hot rånat dem på värdesaker och deras bil.

Enligt uppgifter till P4 Örebro ska polisen ha fått in tips från allmänheten att de misstänkta rånarna befann sig vid Marieberg utanför Örebro. – Vår polisbil fick fatt på bilen i centrala Mosås. Där väljer polismannen att preja bilen av vägen, säger Johan Wallenius vakthavande befäl vid polisen till P4 Örebro. De två gärningsmännen är välkända av polisen sedan tidigare och misstänkts nu för rån, grov olovlig körning, drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafiken. Dela Dela

