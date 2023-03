Allt fler rattsurfar med mobiltelefonen i knät – trafikpolisen: ”Nästan allvarligare”

– Vi gör kontroller av beteendebrott, vilket detta är, varje gång som vi är ute och rullar, säger Mikael Stolt som är gruppchef för trafikpolisen i Örebro.

Ofta blir personer påkomna med att hålla i en mobiltelefon samtidigt som de kör, vilket varit förbjudet sedan den 1 februari 2018. De flesta brukar lägga sig platt när de blir stoppade, men det finns de som nekar.

– Man har ju rätt att förneka brott om man känner att man inte har gjort det här. Då är det domstolen som avgör i slutändan. Då kommer vi gå upp och vittna vad vi har sett.

Har du varit med om det?

– Många gånger.

Hur brukar det sluta?

– Det brukar oftast sluta med att de blir fällda. Det vet att de har gjort fel och vi vittnar på vad vi sett, säger Mikael Stolt.

Förändrat beteende

Under de fem år som lagen funnits har polisen sett ett förändrat beteende hos trafikanter som inte kan låta bli telefonen under körning. Ett beteende som gör just den lagen verkningslös, eftersom den säger att det ska vara bevisat att man kört och samtidigt hållit telefonen i handen för att kunna dömas för brott.

– Man har den i knät. Men det anser jag vara ännu farligare, eftersom man då tittar ner och inte har fokus överhuvudtaget, säger Mikael Stolt.

Tycker man ska se över påföljdsfrågan

Förutom risken att orsaka allvarliga olyckor kan det innebära att man döms för allvarligare brott om så sker. Mikael Stolt invänder dock inte mot att lagen finns. Han tycker den fyller en funktion, men anser själv att man borde se över påföljdsfrågan.

– I dag är det ju femtonhundra kronor i böter. Det kan ju slå väldigt olika beroende på vem man stoppar. För vissa betyder det ingenting. Jag tycker man skulle kolla på om man kan införa dagsböter, säger Mikael Stolt.

I videoklippet utvecklar Mikael vilken brottsrubricering som kan bli aktuell om man varit ouppmärksam i sin körning och orsakat en trafikolycka.