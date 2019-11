Anders spårade sin bil på verkstaden – förflyttades över 50 mil

Anders Kjellboms bil har varit inlämnad på Rejmes bilverkstad i Askersund sedan den 11 juni, efter att den plötsligt stannat under en bilfärd.

Via appen ”Volvo on call” har Anders kunnat se att bilen har rört på sig under tiden den stått på verkstaden.

– Man börjar ju fundera när det tar så lång tid för en verkstad att konstatera fel på bilen, då gick jag in och tittade på appen och ser att bilen går ju i Askersund och mot massa olika adresser.

Reagerar över adresserna

Anders säger att han förstår att man måste provköra en bil som är inlämnad på reparation, men han har reagerat när han via appen sett att bilen gått hem till en anställd på verkstaden.

– Visst, jag förstår att man måste provköra en bil som varit trasig, men använda privat, tycker jag är väldigt dåligt på grund av att då ska man göra ett avtal med ägaren så att man får använda den.

Anders säger att han haft kontakt med Rejmes, som då ska ha uppgett att bilen körts 2-3 gånger, men mer svar än så har han inte fått.

Inget ovanligt enligt Rejmes

När SVT Nyheter Örebro kontaktar Rejmes i Örebro vill de inte kommentera ärendet, eftersom det pågår en juridisk tvist kring reparationen. Men om deras rutiner svarar de att det inte är ovanligt att en bil kan förflyttas sådana sträckor, när den är inlämnad hos dem.

– Det händer att vi kör längre sträckor än så också, det beror på komplexiteten i felsökningen på bilen. Vi gör allt vi kan för att komma fram till vad det är för fel och sen säkra att vi lagat den på rätt sätt, säger Gustav Alm, som är servicemarknadschef på Rejmes i Örebro.

Får man köra privata sträckor, får man köra hem den till exempel, om man jobbar hos er?

– Man kör ju aldrig privat, däremot kan det hända att för att spara på kundens pengar och vara snäll och effektiv, kan man komma överens med kunden om att man kör bilen fram och tillbaka på morgonen och kvällen när man jobbar.