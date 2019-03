Jazzsaxofonist släpper första egna skivan

Resan har, förutom njursjukdomen som ett mörkt moln hängande över tillvaron, innehållit många andra beståndsdelar.

Allt från sökandet efter det egna uttrycket, via skrivande, insamlande av pengar för finansiering och förstås själva spelandet. Nu släpper hon den alldeles egna plattan ”Growth”.

– Jag har jobbat mycket med andra projekt i mitt liv. Med olika band, där vi varit flera som styr, ställer och bestämmer. Nu har jag kunna sätta mitt eget sound, säger Erika.

Handplockade musiker

Inspelningen med jazzkvartetten gjordes den 29 september förra året i en studio någon mil söder om Bredsjö. På söndagen är det releasekonsert i konserthusfoajén i Örebro.

– Vi började repa igen förra veckan. Det ligger ju där, men behöver fräschas upp. Gruppen jag spelar med är specifikt utplockad för det här projektet och den här skivan, säger hon.

Många års arbete

– Musiken är en blandning av brasilianska influenser, svensk jazz och pop. Jag har många referenser i mitt huvud och har skrivit musiken till de här låtarna under de senaste fem åren. Lite under musikhögksloletiden i Örebro, lite under tiden jag bodde i Rio. Lite efter att jag flyttade till Bredsjö och någon låt är skriven när jag låg inne på Sahlgrenska för två år sedan.

I en studio, en mil från Bredsjö, har hon under drygt ett år kunnat koncentrera sig.

– Det här har varit en möjlighet för mig att få släppa min egen musik. Det är viktigt som jazzsaxofonist för att folk ska veta att den här personen spelar så här, det här är hennes musik och så här låter hon.

Är det inte ett slitsamt att producera själv?

– Jo, det har ju varit ett heltidsjobb under ett halvår. Men det är ju en investering och jag är glad att det går plus/minus noll.

Sömnstörd uppladdning

För att tillvaron i övrigt ska bära sig har hon därför tagit småuppdrag, arbetat som musiklärare på Kulturskolan i Kopparberg och spelat med andra band.

– Jag har inte kunnat sova under tre nätter den här veckan. Det känns som en spänning som snart skall släppa, säger Erika Lindholm.