Bedrägeribrotten ökar i regionen

Polisen följer varje månad bedrägeribrotten och konstaterar att efter en nedgång under april så ökade brotten i maj igen. I vår region, Bergslagen – där Örebro län, Värmland och Dalarna ingår – ökade brotten näst mest i hela landet. Ökningen var 18 procent.

Region Bergslagen är också den region där flest bedrägeribrott per invånare anmäls. Här anmäls 264 brott per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med “tvåan” på listan, region Syd, där 227 brott per invånare anmälts.

De brott som ökade mest i maj, sett till alla anmälningar i hela landet, är bedrägerier som skett genom sociala manipulation. Det är brott där gärningspersonen tar kontakt med någon, ofta under falsk identitet och försöker utnyttja ett förtroende för att komma över pengar.

I Örebro har också den senaste tiden många fall av förfalskade sedlar upptäckts.