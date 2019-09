Foto: Johan Nilsson/TT, Pontus Lundahl/TT

Butikstjuv tappade sina glasögon – greps av polis när han letade efter dem

Under eftermiddagen stal två män varor från en sportbutik på Boglundsängen i Örebro. Under tumult tappade en gärningsman sina glasögon. Under tiden som han försökte få tillbaka dem kunde polis komma till platsen och gripa honom.

Under fredagseftermiddagen stal två män varor från en sportbutik på Boglundsängen i Örebro. Personalen upptäckte stölden och försökte stoppa gärningsmännen som sprang ut ur butiken. Under jakten hotades personalen med kniv och en av gärningsmännen måttade slag mot personalen med en sten som han hade plockat upp. Mitt i tumultet utanför butiken tappade en av gärningsmännen, en man i 25-års åldern, sina glasögon. Han stannade då för att leta efter glasögonen. Under tiden som mannen letade hann polis komma till platsen och kunde då gripa den glasögonlöse mannen. – Sannolikt är det väl värdefulla glasögon. Men han är gripen misstänkt för stöld eller någon form av hot eller rån, det beror på vad förhöret ger, säger Kenneth Johannesson, presstalesperson hos polisen. Polisen har hundpatruller på plats för att söka efter den andra gärningsmannen. Dela Dela

