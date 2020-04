Tidigare vinnare av Millencolin music prize

Millencolin music prize ska uppmärksamma och uppmuntra duktiga, engagerade och framgångsrika personer eller grupper inom musikbranschen och som har Örebroanknytning. Utdelning av priset sker årligen.

Sedan 2014 utses vinnaren av priset av Millencolin och Örebro kommun. Innan dess var det öppet för allmänheten att nominera kandidater via Nerikes Allehanda. Millencolin, Örebro kommun och Nerikes Allehanda valde då ut fyra eller fem av kandidaterna, och därefter utsågs en vinnare genom en öppen omröstning.

Här är vinnarna år för år.

2006 – Andreas Skogmo

Andreas Skogmo är en radioprogramledare från Örebro som driver en poddcast om NHL tillsammans med Thomas Sjöberg och Mikael Hübinette.

2007 – The Accidents

The Accidents är ett Örebrobaserat band som spelar rockabilly och punkmusik.

I dag består bandet av medlemmarna Rickard Alriksson, Fred Tank och Dan Wall. Tidigare har även Kim Belly, Jallo Lehto och Omega spelat i bandet.

Sedan bandet skapades 2002 har de släppt fyra ep och sex singlar utöver sina fyra fullängdsalbum.

Gruppens senaste album släpptes 2009 och hette Stigamata Rock 'N' Roll. Bandet spelade på Peace and Love 2010 och har turnerat i Sverige, Europa och USA.

2008 – Jiar Garmiani

Jiar Garminiani är en svensk musikproducent och dj. Han kommer ursprungligen från Kurdistan och flydde vid sex års ålder till Sverige och Örebro på grund av Irankriget.

Hans pappa är musiker och han har sedan ung ålder älskat att spela musik. Jiar fick sitt första instrument som sexåring och när han var 13 sparade han ihop till en egen DJ-mixer och har sedan dess sysslat med rappmusik.

2001 till 2007 producerade han hiphop, men valde senare att börja producera en blandning av hiphop, dancehall och elektro. Ett tag spelade han under artistnamnet Al Azif, men bytte tillbaka till Garminiani 2011 och har sedan dess släppt sin musik under det namnet.

Garmianis låtar har varit med i produktioner av bland andra David Guetta, Tiesto, Avicii, Major Lazer och Steve Aoki.

Han har spelat på klubbar som Pacha Ibiza och festivaler som Tomorrowland. Han har också turnerat i USA tillsammans med Steve Aoki, Borgore, Waka Flocka Flame och Pharrell Williams.

Hans musik har nått topplaceringar på olika musiklistor runt om i världen.

2009 – Eva Eastwood

Eva Eastwood från Örebro både sjunger och spelar rockabillymusik med inspiration hämtad från 50- och 60-talet. Hon har skrivit över 800 låtar, bland annat till The Boppers, Larz Kristers och Jerry Williams och räknas i dag som en av Sveriges mest produktiva låtskrivare.

Eva har, precis som bland andra Elvis Presley, Wanda Jackson och Carl Perkins, valts in i Rockabilly hall och fame i USA. Nisse Hellberg utsåg hennes skiva ”Hot chicks & cool cats” till årets rootsalbum i Aftonbladet 2002.

Eva har släppt elva fullängdsalbum, två samlingsskivor samt ett antal singlar under sin karriär.

Eva Eastwood. Foto: Micke Eriksson

2010 – Metallsvenskan

Metallsvenskan var en kombination av en fotbollsturnering och hårdrocksfestival. Den arrangerades mellan 2009 och 2016. 2018 fanns planer på att återuppta festivalen i Norrköping.

The kristet utseende spelade på Metallsvenskan 2013. Foto: Erik Nylander/ TT

2011 – Campus 48h

Campus 48h är Örebrostudenternas egna valborgsfestival, som fram tills förra året drevs av Örebro Kårhus tillsammans med kommunikations- och eventbyrån AdWyse.

Evenemanget hålls på Valborgsmässoafton och fjolårets version pågick under tre dagar med både festival, spelningar och andra aktiviteter.

Numera hålls festivalen på Frimurarholmen i centrala Örebro.

2012 – Smash Into Pieces

Smash into pieces startades av Benjamin Jennebo och Isak Snow. De träffades 2008 i en replokal och senare samma år tillkom Chris Adam Hedman Sörbye som i dag är sångare i bandet, Viktor Vidlund som spelar bas och Per Bergquist som spelar gitarr.

I april 2013 skrev bandet på ett skivkontrakt med Gain och Sony Music. Bandet släppte två album de första åren, men deras stora genombrott kom först 2017 då deras tredje album ”Rise And Shine” släpptes.

Bandet har turnerat både USA, Europa och Skandinavien.

Smash into pieces. Foto: SVT

2013 – The Happy Hippo Family

Bandet bildades 2006 och 2012 kom debutalbum Monacoville och släpptes både i Sverige och i Japan.

The Happy Hippo Family splittrades 2017.

De har tillverkat en egen öl i samarbete med Eskilstuna Ölkultur.

The Happy Hippo Family Foto: SVT

2014 – Live At Heart

Live at heart är en cityfestival som arrangeras i Örebro. Festivalen brukar ha runt 200 deltagande akter med sammanlagt över 300 konserter och är en av Skandinaviens största musikhändelser.

Festivalen samlar artister från hela världen och musik inom olika genrer. Under dagarna anordnar Live at Heart konferens för artister, musik- och filmbransch personer. På kvällen öppnar man upp för festivalpubliken som bjuds in till våra drygt 20 centrala scener på några av Örebros restauranger och krogar.

Evenemanget anordnas i september varje år.

2019 års Live at Heart har som vanligt gott om artister på affischen. Foto: SVT

2015 – Ulrika Mohlavyr Mohlin

Mohlavyr är en artist som kombinerar sin musik med konst i olika projekt. Hon är aktuell med sitt tredje album ”Kära kropp”, som är hennes mest personliga hittills. Albumet började som ett brev, som blev en låt, som blev ett album om kroppskomplex, insomnia, sorger, relationer och självmord. Albumet är döpt efter singeln ”Kära kropp” som under 2019 släpptes ihop med ett tillhörande fotoprojekt om kroppskomplex.

Sedan 2009 har Mohlavyr gjort hundratals spelningar, turnerat i Sverige och Tyskland och släppt tre album.

Hör artisten och konstnären Ulrika Mohlavyr Mohlin. Foto: Jennie Wahlgren/SVT

2016 – Magnus Pelander/Witchcraft

Magnus Pelander grundade Witchcraft år 2000, från början för att hylla sina idoler Bobby Liebling och Rocky Ericsson. Förutom Pelander som sångare och gitarrist, bestod bandet även av John Hoyles på gitarr, Jens Henriksson på trummor och Ola Henriksson på basgitarr.

Bandet har släppt tre fullängdsalbum. Det tredje fullängdsalbumet, The Alchemist, gavs ut i oktober 2007 i Europa, USA och Japan.

Bandet har turnerat i Sverige och USA.

2017 – Blues Pills

Blues Pills är ett svenskt rockband som bildades 2011 när örebroarna Zack Anderson på bas och Cory Berry på trummor var i USA. Där träffade de sångaren Elin Larsson. Tillsammans spelade de in två låtar som de publicerade på YouTube. De träffade även gitarristen Dorian Sorriaux som de bjöd in till Örebro. Tillsammans bildade de bandet Blues Pills.

Bandet har under åren släppt ett antal ep och singlar och turnerat i Europa och USA.

Sångaren Elin Larsson i blues-rock bandet ”Blues Pills” spelar på the Gurten music open air festivalen i Bern, Schweiz, 19 juli, 2015. Foto: Peter Klaunzer/Keystone via AP/TT

2018 – Jens Bogren/Fascination Street Studios

Jens Bogren är en svensk skivproducent har jobbat med flera olika album och med metallartister i sin studio Fascination Street Studios.

Han gör allt från inspelningar och fullproduktion till mastering.