Fortfarande trögt i trafiken på E20 vid Finnerödja – flera lastbilar står still

Trafikverket kan dock inte ge besked om trafiken alls flyter förbi platsen vid 16.30-tiden. Flera lastbilar skall stå still i det södergående körfältet mot Göteborg.

– Vad jag kan läsa på vår egen hemsida så ska det vara mycket stor påverkan och prognosen är satt till 17, berättar Katarina Wolffram som är presskommunikatör.

Hon har under dagen fått besked om att olyckorna skall vara avklarade, men att saltbilar som skickats från Örebro har haft svårt att passera köerna. Något som även räddningstjänsten erfor under utryckningarna tidigare under dagen.

Väglaget på platsen ska vara besvärligt eftersom avsaknaden av saltning förvärrat halkan, enligt Trafikverkets presstjänst.

Senaste uppdateringen om väglaget på sträckan gjordes av myndigheten klockan 04.07 på torsdagsmorgonen, då uppgavs det vara våt vägbana samt ”is med bart i hjulspår” och att man utförde saltning mellan 03.00-09.00.

Vid 16.50-tiden flyttades Trafikverkets prognos fram till klockan 18.