Regionen lanserar vårdapp för barn

– Behovet är stort, det är många som ringer och för att minska trycket på barnakuten vill vi erbjuda rätt vårdnivå, säger Sara Jansson, enhetschef för specialistmottagningarna på Karlskoga lasarett.

För att utveckla vårdverksamheten i Karlskoga, och för barn i hela Region Örebro län, genomfördes ett pilottest i december med lyckat resultat. Den 4 april lanserades den nya tjänsten där föräldrar kan boka videosamtal via 1177 eller genom att ladda ner appen ”Digital mottagning”, där videosamtalet hålls. Under videosamtalen kan vården avgöra om barnet behöver åka in eller om det kan stanna hemma.

Komplement till övrig vård

Det kommer finnas bokningsbara tider tre dagar i veckan, därefter kommer tiderna utökas gradvis. För att kunna boka behövs e-legitimation.

– Det här är ett jättebra komplement med hög kvalité som vi hoppas är här för att stanna och för att utvecklas ännu mer framöver, säger Sara Jansson.