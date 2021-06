Äntligen dags för Indianerna att sopa bort spindelväven från läktarna

Med timmar kvar till säsongens första hemmamatch på Sannahed råder febril aktivitet runt hela anläggningen. Men den här gången är det inte bara banan och depåerna som ska fixas. Nu ska spindelväven på läktarna också tas bort.

– Det är första gången sedan 2019, vi kommer att kunna släppa in ett större antal i publiken, konstaterar ordförande Markus Engström. 500 är ju långt under vad vi normalt hanterar men det är betydligt fler än de 50 vi har kunnat ha under 2020 på vip-restaurangen.

Publikvärdarna viktiga

Men för att kunna följa de kvarvarande restriktionerna krävs lika många publikvärdar som i normalfallet, då det kommer 2 500 åskådare till arenan.

– Vi kommer se till att avstånden hålls i köer och har flera entréer att gå in genom. All publik kommer att sitta på läktarna och vid varje sektion kommer det att finnas fikaförsäljning.

Hoppas på ekonomisk kompensation

Nu hoppas Markus Engström att klubben successivt kommer att kunna släppa in fler i publiken i takt med att restriktionerna lättar ännu mer och att regeringen överväger fler bidrag.

– Inför säsongen 2020 fick vi statliga bidrag för att klara verksamheten. Den här säsongen har vi inte den garantin men jag hoppas att vi kommer att få kompensation för det vi inte kan genomföra i år. Det här kommer att bli en tuff säsong ändå.