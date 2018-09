Inbrott på äldreboende – polisen uppmanar till extra försiktighet

Inbrottet skedde någon gång under natten och tjuvarna misstänks ha tagit sig in via en altandörr. I lokalerna har de sedan rotat runt, fått med sig ett okänt antal mobiltelefoner och eventuellt kläder som tillhör hemtjänstpersonal.

Polisen går därför nu ut och uppmanar personer som har hemtjänst att vara extra uppmärksamma när personal från hemtjänsten kommer. Bland annat tipsar de om att jämföra hemtjänstpersonalens namnbricka med legitimation.

– Vi är inte säkra på att de tagit kläder, men de har rotat runt i rum där det finns. Det är alltid bra att påminna om att dubbelkolla namnskylt och id-kort på hemtjänstpersonalen, det ska de alltid bära, säger Christina Hallin, presstalesperson på polisen.

Det finns ännu ingen misstänkt.