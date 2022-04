Inga råttor i de nya tunnorna

Anledningen till bytet är för att utvärdera om man kan minska råttproblemet runt soptunnorna i Örebro. Tidigare har tekniska förvaltningens personal som tömmer tunnorna i kommunen fått en otrevlig överraskning när de utfört soptömningen.

– Det har varit mer regel än undantag när de öppnat luckan så har det kommit utspringandes ett par tre råttor som springer över fötterna på dem, det är inte så det skall behöva vara, säger Jonas Harrysson Tekniska förvaltningen Örebro.

Succé

– Vi har ju haft dem stå ute ett par månader nu och mina medarbetare tycker ju att det här är en succé så långt, säger Jonas Harrysson.

De nya tunnorna är stängda

De gamla tunnorna var öppna vilket gjorde att råttor, kajor och även folk lätt kunde ta sig in och rota runt bland skräpet som då även kunde hamna på gatan.

Sorteringen får vänta.

– Sorteringen får ju stryka på foten just under den här testperioden. Det går inte att sortera som vi har det upplagt på Våghustorget just nu. Det är nånting vi får ta med oss till framtiden och se hur vi vill ha det då, säger Jonas Harrysson Tekniska förvaltningen Örebro.