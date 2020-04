Nu börjar Örebros nya vattentorn byggas

Vattentornet kommer att stå i korsningen Glomman/Södra vägen. Planen är att det nya vattentornet ska vara klart hösten 2022.

”Nu är det äntligen dags att komma igång med byggnationen av vår nya vattenreservoar Lyra, sista projekteringsmötena hålls nu i veckan och vi går sen över i byggfas”, säger Jenny Johrin, verksamhetschef för vatten och avlopp på Örebro kommun i pressmeddelandet.

Trafik i Adolfsberg påverkas

När bygget drar igång kommer en sträcka på Lundagårdsvägen av mellan Adolfsbergsrondellen och cykelöverfarten att stängas av. Bilister uppmanas att köra på Elof Ljunggrens väg, och via den vägen ta sig in på Lundagårdsvägen. Det gäller under hela byggtiden.

Däremot kommer gångtrafikanter och cyklister att kunna ta sig fram som vanligt på Lundagårdsvägen.

Stora förseningar i byggprojektet

Bygget av det nya vattnentornet Lyra har försenats kraftigt. Örebro kommun fick påbörja en ny upphandling efter kritik från flera entreprenörer. Under projektet har det också varit interna konflikter på tekniska förvaltningen, och chefer har sagt upp sig eller köpts ut.