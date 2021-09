Trots upprop – nu läggs förskolan i Nora ned

Anledningen till att förskolan läggs ner är att kommunen vill spara pengar. Genom nedläggningen sparar kommunen runt två miljoner i personalkostnader och lokalhyra.

Nu kommer förskolorna Soltunet och Sparvugglan slås ihop och bli en förskola, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

”Barnantalet minskade kraftigt under 2020 och det påverkar situationen under de kommande åren, och vi behöver ta ansvar för en anpassning av verksamheten under de rådande omständigheterna”, säger kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M), i pressmeddelandet.

Kommunens plan är att flytten av Soltunets förskola sker under höstlovet. De fem pedagoger som arbetar på förskolan i dag kommer att följa med de 22 barnen som går på förskolan.