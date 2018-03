Hon jagar mystiska oljudet i Örebro

Både boende och affärsidkare störs av det höga skärande ljudet som kommer i intervaller under dygnets alla timmar.

– Jag trodde det var ett brandlarm som gick men genom att det kommer varje dag förstod jag att det inte kan vara det, säger Gunilla Rundström. Jag vaknar även på nätterna av det.

Ljudet har ökat i styrka

När jag var på plats var det bara trafiken som hördes, men ljudet kommer i olika intervaller under dygnets alla timmar. Enligt tips till kommunen har ljudet hörts tidigare, men har ökat i styrka under den senaste veckan och nu försöker kommunen ringa in vad det är som alstrar det obehagliga ljudet.

– Vi har varit i kontakt med fastighetsägare i kvarteren och de ska kolla upp fläktar och kylsystem eller vad de har för att hitta vad det är som låter, säger Örebro kommuns hälsoinspektör Jennie Karlsson.

Har ni någon teori?

– Nån form av fläkt eller kylaggregat som kan sitta på ett tak. Det låter som om det kommer uppifrån.

Tips från hela Sverige

Kommunen har fått in tips från hela Sverige genom mejl, sociala medel och telefonsamtal. Teorierna är allt ifrån tjutande fläktar till starka vindar som orsakar det obehagliga ljudet.

Tommy Johansson butiksägare

Psykiskt knäckande

Tommy Johansson har en affär på Järnvägsgatan och han besväras av det skärande ljudet.

– Det kan hålla på i flera timmar ibland. Det är tyst en halvtimme och så börjar det igen,säger Tommy. Det är jobbigt. Man får prata högre med kunderna här inne så vi kan höra varann. Jag hoppas de hittar orsaken för det är lite psykiskt knäckande att gå här på dagarna och höra det här ljudet från och till.