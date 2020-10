Kumlabon Jonas vann internationell fototävling: ”Har aldrig varit rockigare att vara fågelfotograf än nu”

Vid ett första försök att nå Jonas under fredagen är det upptaget, men han ringer upp efter några minuter.

– Jag satt upptagen i en intervju, det har blivit några stycken det senaste, skrattar han.

Och det är inte bara i svensk media Kumlabon uppmärksammas. Hans foto på lappugglan i Örebro publicerades nyligen i brittiska The Times.

– Telefonen har gått varm sedan dess och jag är rädd att det fortsätter, säger han i en skämtsam ton.

50 000 bidrag i tävlingen Siena International Photo Awards

Anledningen till all uppmärksamhet är att Jonas bild nyligen prisats i flera internationella fototävlingar, och vann kategorin ”Animals in their environment” i tävlingen Siena International Photo Awards.

Knappt 50 000 bidrag deltog i tävlingen och juryn består bland annat av fotografer och redaktörer från National Geographic och BBC.

– Jag försöker skicka in något tävlingsbidrag varje år, men den här är så himla stark att jag skickade den till flera.

Fokus på lappugglan – ställs ut på Marieberg galleria

Bilden av lappugglan höll han hemlig i ett och ett halvt år och den är en del i ett kommande projekt som han kommer publicera i början av nästa år. Intresset för just lappugglan har han haft sedan tio år tillbaka. Då var han allvarligt sjuk, men berättar att hans intresse för fåglar och natur hjälpte honom tillbaka.

– Just lappugglan upplevde jag knappt som en fågel, utan snarare ett väsen eller trolskt. Nu har jag jobbat med lappugglor i sex-sju år och just ugglan på bilden jobbade jag med i 40 dagar i sträck. Bilden blir ett resultat av att komma nära fågeln och bli ett med naturen.

– Jag är superglad att lappugglan får den uppmärksamhet den förtjänar. Det har aldrig varit rockigare att vara fågelfotograf än nu.

Några av Jonas Classons fotografier visas just nu offentligt på Marieberg galleria i Örebro.