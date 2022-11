Läkarförbundet larmar: Var femte läkare i länet tvingas skicka hem patienter i förtid

Arbetsmiljöenkäten visar att var femte läkare i Örebro län varje vecka tvingas skriva ut patienter för tidigt. En av sex läkare uppger dessutom att de tvingats skicka hem patienter som egentligen varit i behov av vård.

– Det här får ju flera konsekvenser, dels för patienterna att man kanske inte får vara kvar på sjukhuset i den omfattning som man skulle behöva. Men sen innebär det också en etisk stress för läkarna att känna att man inte kan ge den vård som man skulle önska, säger Håkan Löfstedt, huvudskyddsombud för Örebro läns läkarförening.

”Läget under kontroll”

Så sent som i augusti i år gick regionen ut i ett pressmeddelande med att man kommer att öka antalet vårdplatser i länet.

Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro län, delar delvis läkarförbundets bild om vårdplatsbrist men säger samtidigt att situationen just nu är under kontroll.

– Läget är ansträngt i hela regionen, inte minst på akuten på USÖ. Men vi har öppnat upp med fler vårdplatser här under veckan och läget just nu bedömer vi är under kontroll.

Vad säger du till de patienter som skickas hem fast de behöver vård?

– Det är allvarligt och jag beklagar det. Alla som behöver vård ska få det, annars kan det få allvarliga konsekvenser.

