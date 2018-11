Ljusnarsberg får miljonbelopp efter skogsbranden

Under sex dygn arbetade flera styrkor på räddningstjänsten med att släcka branden norr om Kopparberg under början av juli. Släckningsarbetet blev både kostsamt och resurskrävande. Därför valde Ljusnarsbergs kommun att lämna in en ansökan om ersättning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunen har i sin ansökan skrivit att räddningskostnaderna uppgick till över 1,9 miljoner kronor.

När självrisken dragits bort hamnade beloppet på 1,7 miljoner kronor.

MSB har i sitt beslut gått på kommunens linje. Ersättningen stärks enligt myndigheten av lagen om skydd mot olyckor.