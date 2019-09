Får ingen ersättning för stöld i äldreboende

Det finns flera orsaker till att inga pengar betalas ut. Till att börja med är mammans hemförsäkring anpassad till ett vanligt hem och inte till ett äldreboende. Men för att få ut pengar krävs också att man kan berätta när stölden med största sannolikhet skedde.

– Min mamma vet inte alls vad som hänt eller att besticken är borta. Jag vet att besticken fanns i mars i år, men på påskafton, i april, upptäckte jag att lådan där de legat var tom. Bolaget skrev i avslaget att tidspannet var för långt, att det saknades brytmärken och att jag inte kunde koppla det till en händelse, säger Helena Karleport, som arbetar på SVT Nyheter.

Silver för över 100 000 kronor

Det som fattas är en uppsättning silverbestick från 50-talet i 179 delar. Bara en gaffel kostar drygt tusen kronor i nypris. Hennes mamma har en grundförsäkring hos Trygg Hansa. Det innebär att ett av kriterierna för att få ut på försäkringen är att någon ska ha brutit sig in, eller lurat sig in.

– Vi har samma regler för alla våra kunder. Så om man släpper in någon i bostaden så står man själv för risken och det gäller även om man bor på ett äldreboende, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg Hansa.

Tilläggsförsäkring hade inte hjälpt

Men själva grejen med att bo på ett äldreboende, eller att ha hemtjänst, är ju att andra människor kan komma in för att hjälpa den äldre. Det finns försäkringsbolag som bakat in den här kundgruppen i sin grundförsäkring, att man alltså kan få ut på försäkringen även om stölden skett när någon med nyckel gått in. Andra bolag har löst det med en tilläggsförsäkring, så har till exempel Trygg Hansa gjort. De kallar sin för drulle. En sådan saknas i det här fallet, men den hade ändå inte hjälpt.

– Man måste kunna visa, eller göra det sannolikt, att föremålet faktiskt stulits, säger Håkan Franzén.

Lås in värdefulla saker

Det är inte vanligt att äldre, som bor på boende eller har hemtjänst, blir bestulna i sina hem. Men för att minska risken så är ett av råden är att man som anhörig ska tänka till en extra gång.

– Vi vet att tillfället ofta gör tjuven, så lås in eller flytta de mest värdefulla sakerna. De sakerna kan ju också vara väldigt känslomässigt viktiga, säger försäkringsexperten Håkan Franzén.

– Jag tog med mig mammas guldsmycken hem, men jag tänkte aldrig på att besticken var så värdefulla, för mig var det sånt man använder, säger Helena.