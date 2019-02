Nu är Örebros nya skateboardhall invigd

– Vi blev klara en halvtimme innan vi öppnade portarna, så det har inte riktigt sjunkit in än, säger Daniel Nätterdal som är föreståndare för Örebro skateboard.

Tidigare var det ett snickeri i lokalen men nu har föreningen tagit bort alla innerväggar och byggt ramper.

– Det är ljust och fräscht med ett bra ljusinsläppt, säger Daniel Nätterdal.

Folk har väntat hela vintersäsongen på att få komma in och skejta, berättar han, men just under öppningsdagen var det nästan så pass varmt att man skulle kunna åka utomhus i skateparken.

– Men vi hoppas på en lång vinter.

Osäker framtid för nya hallen

Även den här lokalen har ett rivningskontrakt. Det som är säkert i nuläget är att Örebro skateboard får hålla till här minst en vinter till.

– Sen måste vi börja kriget mot dom som ska riva det här och försöka få vara kvar, säger Daniel Nätterdal.