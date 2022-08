Nyfödd kalv dödad av varg

Kalven var nyfödd, av rasen Highland cattle och hittades i en hage.

– Den har blivit angripen av en eller flera vargar, säger Kjell Stålberg, besiktningsman vid Länsstyrelsen i Örebro.

Det är oklart om angreppet skett av en eller flera vargar och just angrepp på nötdjur är relativt ovanligt, enligt Stålberg.

– Vi har lämnat information till djurägaren om ersättning för det dödade djuret och kommer utföra akutåtgärder under dagen med lapptyg för att förhindra vargar att gå in och ta ytterligare djur i hagen. Det är en lina med vimplar på, som traditionellt använts i samband med vargjakter och brukar fungera under en begränsad tid. De skyr det, berättar Kjell Stålberg.