Storsatsning på Funkissommar – för örebroare med funktionsnedsättning

Funkissommar är öppet för både privatpersoner och deltagare i kommunala verksamheter. Även anhöriga eller ledsagare är välkomna att delta i aktiviteterna, som pågår från juni till augusti, berättar Charlotte Ollward.

– Örebro kommun har skapat en tjänst för det här, som egentligen inte finns. Det känns fantastiskt, säger hon.

Digert program

Funkissommar arrangeras av Örebro kommun i samarbete med bland andra KFUM, Studieförbundet Bilda och Tegelbruket. Bland aktiviteterna finns parahandboll, allsång, bingocafé, teater, yoga, fiske och filmvisning, allt för att nå så många som möjligt.

– Vi har ett jättebra samarbete med en rad aktörer, annars skulle vi inte ha fått ihop det på det här sättet, säger Charlotte Ollward.

Under torsdagkvällen arrangeras konserten Funkis under bar himmel på spelgården i Wadköping, och under eftermiddagen pågick förberedelserna för fullt, med soundcheck och repetitioner. På scenen står Anders Bagge, Boris René och FunkisBro, konferencier Philip Jurland, Magnus Spångbergs band och teckenspråkstolken Tommy Aldergrim.