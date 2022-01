Ny lokal för Örebros hemlösa invigdes

– Vi har letat väldigt länge efter en ny lokal, säker ett år, men nu har vi fått bra lokaler, säger Björn Cedersjö, ordförande för Örebro Stadsmission.

Lokalen, som ligger på norr i Örebro, har stått tom en längre tid. Nu har nedervåningen renoverats för att fylla sitt syfte, att vara en lugn och trivsam plats. Huset är i två plan och övervåningen ska också renoveras, men ännu är man inte klar med den delen.

En vanlig vardag brukar mellan 50 och 70 personer besöka Porten.

– Men just nu under pandemin måste vi ju vara lite försiktiga med hur många vi tar in, säger Björn Cedersjö.

I klippet får du följa med in i den nya lokalen.