Så duktiga är länsborna på att sopsortera

Tänk dig 81 fotbollsplaner täckta med en meter högt täcke av skräp. Eller 20 864 ton avfall.

Nej, det här handlar inte om nya larm om plast i naturen eller trasiga papperskorgar. Det är istället den mängd förpackningar och tidningar som boende i Örebro län samlade under under 2017 för återvinning.

”Duktiga på att återvinna”

– Örebro läns invånare är duktiga på att återvinna och vi är tacksamma för att så stora mängder förpackningar och tidningar lämnas till återvinning, säger Håkan Ström som är kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Laxåborna utmärker sig som bäst i länet på sopsortering. Här lämnade varje invånare in 18,96 kilo glas, 15,42 kilo papper, 9,67 kilo plast, 1,94 kilo metall och 29 kilo tidningar per person under 2017.

Inte mer än fem minuter till återvinningsstationen

Men resultatet kan bli betydligt bättre. Därför har nu FTI föreslagit att det ska byggas mer än 2000 nya återvinningsstationer i landet. Målet är att boende utanför tätorter i Sverige bara ska ha fem minuters färdtid, vilket motsvarar fem kilometer i avstånd.

Men trots att antalet invånare ökar så ökar inte mängden insamlade sopor till FTI. Därför uppmanas alla invånare att lämna in fler konservburkar, glasflaskor och schampooflaskor.