SJ planerar ny rutt norrut

På tisdagen kom ju nyheten att Vy Tåg AB vunnit sträckan Stockholm-Narvik och att SJ därmed lägger ner sin nattrafik från Göteborg. Dagens besked är att två nya rutter planeras, en från Göteborg och en från Malmö. Dessa går dock inte till Narvik utan har sin slutdestination i Jämtland.

– Nattågen från Göteborg är något som vi på SJ införde i december 2018 för att utveckla resandet till och från Jämtland. Vi vet att färre byten ökar reslusten och resenärerna i Västsverige hittade snabbt till nattågen. Under vintersportsäsongen står nästan en tredjedel av det totala resandet i nattågen till Jämtland av resenärer från Västra Götaland och Örebro län, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ i ett pressmeddelande.

Inga rutter spikade

Även om resandet på nattågen norrut är stort från Örebro län så är det oklart om tågen kommer att passera Örebro och Hallsberg. SJ ska planera sträckningen och ha ett förslag i april. En helt färdig tidtabell blir det först i september, enligt SJ:s presstjänst.

Ska köras vid högsäsong

Till SVT Nyheter Jämtland, som var snabba med att rapportera om SJ:s planer, säger Jan Kyrk att intresset för tågresande är särskilt stort under sportloven och att de nya natttågen just nu är tänkta att rulla under högsäsong och inte sju dagar i veckan.