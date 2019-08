Skogen kartläggs med drönarteknik

Fjolårets extremtorka och granbarkborrens framfart orsakade skador på två och en halv miljoner kubikmeter skog och resulterade i miljardförluster för skogsnäringen i Sverige.

Verktyg för planering av skog

Men enligt Skogsstyrelsen kan framtida liknande scenarier förhoppningsvis förebyggas om skogsägarna får hjälp med var träd kan planteras. I projektet, som delfinansieras av SMHI, sker fotografering av skog med drönarteknik för att få fram ett kunskapsunderlag.

– Det handlar om verktyg för att möta klimatförändringar. Vi hoppas i slutändan att det blir ett verktyg som skogsägarna kan använda för planering av sin skog. Rätt trädslag på rätt mark, säger Monica Pettersson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Flera olika sensorer

I sexton olika områden i mellansverige har myndigheten flugit under våren med drönare som utrustats med två olika typer av sensorer. Tidpunkten är väl vald med tanke på den stress skogen utsattes för under förra sommaren. Flygningarna görs även under hösten i jämförelsesyfte.

Under en förprogrammerad rutt tas vanliga fotografier av skogen och sedan flyger man en gång till med en så kallad multispektralkamera. Bilderna sätts samman i dator och analyseras.

Monica Pettersson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

– Det är en kamera eller sensor som kan plocka upp andra färger än vad ögat kan uppfatta. Då kan vi identifiera frisk skog, död skog, men även skog som inte mår så bra, berättar Monica Pettersson.

Avslutas i december

Projektet pågår mellan mars och december månad. Skogsstyrelsen står för 700 000 kronor av kostnaden och SMHI bidrar med 400 000 kronor.

– Vi har ju alla intresse av att ha så vitala och växtliga skogar som möjligt, säger Monica Pettersson.