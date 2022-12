Politiker besökte skola för att höra elevernas idéer

Eleverna på Gumaeliusskolan har under några veckor delat in sig i grupper och arbetat fram lösningar på olika problem som de upplever i dagens samhälle. Under onsdagen samlades politiker och tjänstemän på skolan för att lyssna och föra en dialog med högstadieeleverna.

En av de politiker som var på plats för att lyssna till elevernas föreläsningar var kommunalrådet Maria Haglund (M).

– Det här var ju jätteintressant att lyssna på eleverna i deras arbete med demokratifrågor. Bra förslag har de kommit med, säger hon.

Känns som att de lyssnar

Meja Boudville elev på skolan ingick i gruppen som behandlat ämnet ”Hur minskar vi kriminaliteten i Örebro” och hon känner sig hoppfull efter mötet:

– Det känns som att de lyssnar. Jag såg att de skrev ner mycket av det vi sa. Det betyder att de tar med sig det vi har sagt, säger hon.

I klippet ovan kan du se och höra mer om hur onsdagens möte gick.