Ovädret drar in under fredagen och vinden tilltar under eftermiddagen och kvällen. Då väntas sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s. Det i samband med regn.

Även under lördagen väntas mycket hårda vindar i södra länsdelen runt 21 m/s.

Elbolagen agerar även utefter varningarna och meddelar att strömavbrott kan förekomma. De kommer dock öka bemanningen för att snabbare kunna hantera fel och skador.