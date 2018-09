Sondra vill se smink på recept: ”Kan laga krossad självbild”

Sondra Karlssons mål är att vården ska kunna ge smink på recept.

– Det här handlar inte om att sminka över och dölja någonting, utan vi gör egentligen bara din bästa version av dig själv.

Bipolär

Sondra Karlsson är bipolär och har stor erfarenhet från sjukvården. Hon undervisar även psykologistudenter på Örebro universitet om sina upplevelser. I samarbete med universitetet är hon på gång att starta en studie där hon hoppas kunna visa att sminkterapi hjälper till bättre självkänsla.

– Om jag får en sjukdom som syns kanske jag vill vara beredd på min sjukdom på egen hand innan jag presenterar det för dig. Och då kan make up vara som en snuttefilt under en tid. Och att lära sig make up är väldigt kreativt, väldigt roligt.

Nära att ta sitt liv

Sondra Karlsson beskriver själv sitt liv som en actionfilm med våld och smärta – och en dröm om kärlek och förståelse. Hon har turnerat med föreläsningen Bakom glitterblicken där hon berättar om hur hon var nära att ta sitt liv.

För 15 år sedan genomgick hon en operation på grund av tarmproblem, som slutade med att hon förlorade känseln från buken och ner.

– Jag lät mig själv bli så dålig att mina inre organ gick sönder utan att jag reagerade. Då märkte jag att det handlade om att jag hade en krossad självbild.

Ärr och sjukdomar

Sondra jobbar mestadels med människor som har synliga hudförändringar som till exempel acneärr, brännskador och syraskador. Men hon träffar också kvinnor med sjukdomar, till exempel cancerpatienter som tappar hår.

– Jag har också jobbat inom trauma med våldtäktsoffer. Och då märkte jag att vi behöver lära känna en ny kvinna hos oss själva.