Sparbanken Bergslagen varnar för bedragare

Enligt Sparbanken Bergslagen har ett antal av deras kunder under den senaste tiden blivit uppringda av personer som berättat att de velat hjälpa till att stoppa ett pågående begräderi. Bedragarna, som utgett sig från att ringa från polisen eller bankens säkerhetsavdelning, har uppmanat kunden att logga in på Internetbanken via sitt BankID eller säkerhetsdosa.

I samma veva har bedragarna då fått tillgång till internetbanken. Men att kontakta kunder på det här viset, och be om den typen av uppgifter, är ett arbetssätt som banken aldrig använder sig av, säger VD Cecilia Jeffner på Bergslagens Sparbank, i ett pressmeddelande.

Om man som kund får den här typen av samtal, uppmanar Sparbanken att man genast ska lägga på.