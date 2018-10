Tortyr, spöken och släktdrama – här är Örebro slotts mörka historia

Det gäller att hålla i sig under besök i slottets vindsvåning. Besökare kan nämligen uppleva att de knuffas ned för vindstrappan i den gamla försvarsborgen.

– Man måste också knacka på vindsdörren och be om lov innan man stiger in. Annars kan dörren slå igen och man blir inlåst, säger slottsguiden Robin Wohlin.