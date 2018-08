Tusentals böcker slängs från biblioteket när nya lokalerna saknar magasin

Tidigare under sommaren har det kommit protester från oppositionspolitiker och kulturarbetare mot att källarvåningen på det nya bibliotek som byggs i Örebro har sparats in. Det innebär bland annat att den lite äldre litteratur som idag förvaras i magasinet under Stadsbiblioteket inte har en given plats i framtiden.

Nu visar det sig att Stadsbiblioteket redan nu har börjat göra sig av med många av de böcker man har köpt in genom åren.

De senaste tio månaderna har cirka 25 000 böcker rensats ut, uppger biblioteket. Det är betydligt mer än vad man brukar gallra bort i vanliga fall. En del av böckerna har slängts, medan andra har skänkts till Sveriges depåbibliotek i Umeå, 70 mil bort. Därifrån ska man kunna fjärrlåna tillbaka böckerna när de efterfrågas.

– Det är oerhört viktigt att ett stadsbibliotek i en så stor stad som Örebro har magasineringen hos sig. De här böckerna ska ingenstans. De ska stanna i Örebro, säger oppositionsrådet Karolina Wallström (L).

”Ska inte ha ett stort lager”

Socialdemokraterna, som styr Örebro tillsammans med Kristdemokraterna och Centern, ser istället fjärrlån som en smart lösning för de böcker som inte lånas ut så ofta.

– Örebro stadsbibliotek är ju inte ett sådant bibliotek som ska ha ett stort lager. Då finns Umeås bibliotek, till exempel. Är det sådant som ska magasineras för framtiden är det inte säkert att det ska vara här. Då kan man skicka efter det från andra centrallager, säger kommunalrådet Ullis Sandberg (S).

Hundratusentals böcker kan fjärrlånas

Redan idag finns hundratusentals böcker till utlåning i hela landet från Sveriges depåbibliotek i Umeå. De flesta av dem är donerade av svenska bibliotek som har gjort som Örebro: rensat hyllorna.

Varje bok finns bara i ett exemplar, men finns den inne kan den skickas med post. Om postgången fungerar som den ska finns den då på det lokala biblioteket efter 3-4 dagar.

– Jag tycker inte att vi ska abdikera till Umeå och säga att ni ska ta hand om våra böcker. Klart örebroarna ska ha sina böcker kvar, säger Karolina Wallström (L).