Tyngdtäcken allt populärare inom sjukvården – men Region Örebro säger nej

Tyngdtäcken (täcken med insydda tyngder avsedda för att förbättra sömnen) har blivit ett alltmer populärt i inslag i svenskarnas sängar under den senaste tiden. Även hos regionerna syns den ökade användningen. Under 2019 förskrevs över 26 154 tyngdtäcken av regionerna runtom i Sverige, vilket går att jämföra med 14 140 stycken år 2015. Men Region Örebro var en av totalt fyra regioner som inte förskrev ett enda täcke under fjolåret.

”Saknas evidens”

– Det saknas evidens och stöd i forskningen, vi förskriver bara sådant som vi vet har god effekt. Därför har vi valt att inte förskriva tyngtäcken, säger regionrådet Karin Sundin (S).

Flera personal vi har pratat med inom regionen vill ha möjligheten att förskriva tyngdtäcken, för att på så sätt ha möjlighet att minska förskrivningen av läkemedel. Vad säger du om det?

– Man kan inte ersätta något man inte tycker är bra med något man inte vet om det är bra. Det måste göras mer studier som visar på att tyngdtäcken ger effekt.

Forskningsläget styr

17 av 21 regioner förskriver tyngtäcken, tycker du att de gör fel som förskriver täcken?

– Nej, var och en får göra sina bedömningar. Det är många regioner som tycker tyngdtäcken är bra, men med bakgrund av vilka resurser vi har och vilket ekonomiskt läge vi är i tycker jag inte att vi ska lägga våra resurser på något som har så lite evidens.

Karin Sundin tilllägger dock att om forskningsläget ändras, då kan regionen vara villiga att förskriva tyngdtäcken.