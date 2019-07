Viktigt forskningsresultat stulet på tåg i Örebro – ”Informationen är ovärderlig”

Linus Hedh är doktorand vid Lunds universitet. Under veckan har han varit i Norrland för att samla in loggar från flyttfågeln Större strandpipare som han har studerat under ett års tid.

– Jag satte ut loggarna förra året och nu hämtade jag dem på exakt samma ställe som för ett år sedan, säger Linus Hedh.

Men i fredags när han satt på nattåget hem till Lund upptäckte han att hela hans ryggsäck var borta och där låg loggarna.

– Tåget stod stilla strax innan Örebro. Då packade jag ihop mina saker i ryggsäcken eftersom jag skulle hoppa av och byta tåg i Hallsberg, sen gick jag tillbaka till min kupé. Men när vi kom till Hallsberg var hela ryggsäcken borta, säger Linus Hedh.

Linus har även gått ut med en efterlysning på Facebook som delats av tusentals personer.

Den gråa ryggsäcken rymmer 100 liter och vägde 40 kilo.

– Därför är det ingen som råkar ta fel ryggsäck, menar Linus Hedh.

Forskade om flyttfåglars beteende

Linus Hedh arbetar med en avhandling om hur långt flyttfåglar flyger och hur ofta de landar. Resultatet skulle vara användbart för att förstå mer om evolutionen av flyttfåglar och deras beteende. Men även om hur deras beteende kommer förändras vid klimatförändringar.

– De här tre loggarna skulle användas till avhandlingen, men nu kommer jag inte kunna skriva den.

Linus med en Större strandpipare, fågeln vars flyttmönster han har loggat under ett helt år. Foto: Privat

I sin ryggsäck hade Linus Hedh även kläder, tält, dunjacka och annan utrustning till ett värde av 47 000 kronor. Sakerna är försäkrade så dem sörjer han mindre för.

– Hela händelsen är såklart jobbig, men de här loggarna är det värsta. Informationen i dem är ovärderlig för min forskning, säger han.

Händelsen är polisanmäld och Linus tror och hoppas att övervakningskamerorna har lyckats fånga tjuven på bild eftersom väskan är så stor och utmärkande.

Linus Hedhs Facebookinlägg: