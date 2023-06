VMA-tutor återaktiveras i Örebro län – kommer tuta idag

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna allmänheten vid till exempel gasutsläpp, stor brand eller annan händelse som kan vara farlig. Du nås av VMA via radio och tv eller via appar som Krisinformation.se och SR Play. VMA kan också meddelas via sms till mobiler som befinner sig i området.

Ibland används även tutan Viktigt meddelande i samband med VMA. När du hör tutan, som ofta kallas ”Hesa Fredrik”, ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler och lyssna på Sveriges Radio P4. Tutan används tillsammans med VMA när det innebär omedelbar fara för allmänheten. Det händer sällan. Tutan testas dock en gång i kvartalet. Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Tutorna är gjorda för att varna utomhus. Cirka 50 procent av Sveriges befolkning bor inom hörbart avstånd till en tuta. Det är kommunen som bestämmer var tutorna placeras.

Källa: Krisinformation.se