100 miljoner doneras till barnmedicinsk forskning i Linköping

– Jag blir naturligtvis jätte jätteglad för det, samtidigt som jag är ödmjuk inför en sådan här fin donation, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

– En donation av den här enorma digniteten stärker forskningen inom barnmedicin på ett substantiellt sätt och på lång sikt. Den ger ett betydelsefullt tillskott till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och gör det möjligt att driva fler forskningsprojekt och att rekrytera starka forskare inom området till oss, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Foto: Magnus Johansson/LiU

Bygg- och fastighetskoncernen BoTryggs grundare

Miljonerna donerades i december till den då nybildade Joanna Cocozzas stiftelse av Catharina Högbom och Michael Cocozza på 35-årsdagen av dottern Joannas bortgång. Michael Cocozza är bygg- och fastighetskoncernen BoTryggs grundare.

– De senaste 10 åren har varit mycket goda för oss som äger fastigheter och aktier, med stora värdestegringar samtidigt som vi i Sverige har en låg kapitalbeskattning. Vi kan och bör dela med oss på olika sätt och på så sätt stärka legitimiteten för vårt blandekonomiska system, säger Michael Cocozza.

En av de största donationerna

Stiftelsens styrelse kommer att bestå av sex ledamöter – tre från universitetet, två från Region Östergötland och en från familjen Cocozza – och kommer att dela ut minst 5 miljoner kronor per år under de tre första åren, därefter minst 10 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.

Donationen är enligt Linköpings universitet en av de största donationerna hittills från privatpersoner till forskning vid ett svenskt universitet.

