Omfattande förseningar drabbar alla färjor till Gotland

Under söndagen drabbades M/S Visby tekniskt problem med styrningen på propellern och man tvingades därför ställa in alla färjor till och från ön. Under kvällen lyckades Destination Gotland dock åtgärda problemet och nu meddelar färjebolaget att samtliga avgångar kommer att köras – dock med kraftiga förseningar fram till tisdag.

– Vi lyckades laga problemet så att vi bedömer att färjan kan köras ikväll och i morgon, säger Destination Gotlands vd Marcus Risberg.

Under söndagen jobbade färjebolaget intensivt med egen besättning och med leverantörer för att lösa problemet, men lagningen är endast tillfällig. Enligt Risberg kommer man att ta tillbaka färjan M/S Gotland, som tillsammans med M/S Drotten befinner sig på varv, under tisdagen för att då ta M/S Visby ur bruk.

– Vi kommer behöva jobba med hur vi ska få ihop schemat de kommande dagarna, säger han.

Hur den permanenta lösningen för M/S Visby ska se ut, det återstår att se.