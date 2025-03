Allfler barn utsätts för brott sexbrott på internet

– Jag skulle säga att den sexuella exploateringen av barn på nätet är ett stort samhällsproblem, säger Erika Ellertsson, polisassistent och utredare på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ISÖB.

Vuxna utnyttjar barn på nätet genom att utge sig för att vara någon annan, tjata eller till och med hota för att få barnet att göra som de vill. Polisen har en särskild grupp, ISÖB, som arbetar mot detta.

Olika förövare

Det finns olika typer av förövare, men de vanligaste som Erika Ellertsson möter är ”kompisen”, ”pojk- eller flickvännen” och ”skrämmaren”.

– Kompisen är en person som ofta arbetar med barnet under en längre tid. Under denna period lär de känna barnet och utvecklar en kompisrelation. Under denna tid pågår en normaliseringsprocess kring barnets sexualitet, säger polisen.

Den här förövaren har kontakt med ett stort antal barn och söker ständigt nya kontakter.

– Pojk- eller flickvännen utger sig för att vara jämnårig med barnet och arbetar med barnets intresse för kroppen och sexualitet.

I videoklippet längst upp, berättar polisen hur skrämmaren arbetar för att komma närmare barnet.

I videoklippet nedan berättar Moa Lindh, verksamhetsledare på Novahuset, hur man som förälder kan skydda sitt barn: