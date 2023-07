Vattendragen torkar ut på Gotland varje år: ”Det nya normala”

Några havsöringyngel simmar runt i de små pölar som återstår i Själsöån en knapp mil norr om Visby. Torkar de pölarna också ut, dör fiskarna. Flertalet yngel räddades dock vid midsommar då det gjordes en insats för att rädda ynglen och släppa ut dem i Östersjön. Räddningsaktioner av detta slag lär bli återkommande.

– Det är femte året på raken som vi har så här torrt i gotländska vattendrag, men det är något vi får vänja oss vid, säger länsfiskekonsulent Peter Landergren.

”Mycket problematiskt”

Han berättar att det just nu rinner under tio liter per sekund i Gotlands största å, Gothemån, som avvattnar 20 procent av hela Gotland.

– Åtminstone ska det väl vara 75 till 100 liter i sekunden för att det ska vara sommarvattenflöde. Nu är det alltså en hink.

De uttorkade vattendragen hänger ihop med de låga grundvattennivåerna på ön.

– Många av de här åarna är beroende av grundvattennivåerna – är de för låga föder de inte heller vattendragen. Det är mycket problematiskt, säger Peter Landergren.

I videon får du följa med honom när han går i åbädden på Själsö.