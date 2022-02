Befolkningen ökar – så många bor i Östergötland och på Gotland

Under året 2021 var 469 704 personer skrivna i Östergötland. Det är en ökning med 2 546 personer, jämfört med året innan.

– Det som gör att folkmängden i Östergötland ökar jämfört med året innan är framför allt inflyttningen. 15 644 personer flyttade dit under förra året, medan 14 065 flyttade därifrån, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Fler på Gotland

Även på Gotland kan man se en ökning av befolkningen.

Enligt SCB:s statistik så är finns det idag 61 001 folkbokförda gotlänningar på ön. Det är en ökning med 877, jämfört med 2020.

– Vi ser framförallt en större inflyttning än beräknat i gruppen 19-24 år, en grupp som under 2020 inte ökade i den omfattning som vi då trodde. En trolig anledning är att distansstudierna för denna grupp upphörde under 2021 och att vi därmed under året fick studenter till ön för både 2020 och 2021, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 452 326 invånare.